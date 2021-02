Bryan Cranston suona i bonghi nel deserto per la cover di Memories di Evan Stanley

News Cinema

È un divertente cameo musicale quello di Bryan Cranston per il videoclip di Memories, cover di Evan Stanley del celebre brano dei Maroon 5.

La hit del 2019 dei Maroon 5 intitolata Memories è stata oggetto di una cover da parte di Evan Stanley, figlio del Paul Stanley chitarrista e frontman dei Kiss. Nel videoclip vediamo Evan e un amico a bordo di un pick-up rimasto senza benzina in una zona desertica. È un deserto che ricorda quello dell'Arizona o del New Mexico, ambientazioni che richiamano all'istante la serie Breaking Bad. Non sorprende quindi vedere apparire Bryan Cranston che interrompe la canzone bussando al finestrino dell'auto.

"Hai preso il carburante?" chiede Stanley. "No" risponde Cranston, un "no" che provoca un brivido all'epidermide perché è come se lo dicesse Walter White. "Ma ho preso questi", continua l'attore mostrando i bonghi.

La canzone prosegue come potete vedere nel video qui sotto che si conclude con un invito a fare una donazione per Sel4Ca, un'associazione che si occupa di educazione emozionale per i bambini delle scuole in California.