Bryan Cranston reciterà per la Disney in The One and Only Ivan

Dopo ave prestato voce a uno dei protagonisti de L'isola dei cani di Wes Anderson, Bryan Cranston ha deciso di continuare con l'animazione. L'attore candidato all'Oscar per Trumbo infatti reciterà in The One and Only Ivan, produzione Disney che mescolerà attori in carne e ossa con personaggi invece animati. A dare voce al gorilla che regala il titolo del film troveremo Sam Rockwell, mentre la sua amica Stella sarà doppiata da Angelina Jolie.

La sceneggiatura sarà tratta dall'omonimo libro per bambini pubblicato nel 2011 da HarperCollins e scritto da Katherine Applegate. La storia racconta appunto del gorilla Ivan, costretto per 27 anni a vivere in cattività dietro il vetro di un centro commerciale. L'animale ha ormai dimenticato la sua vita nella giungla e si è abituato agli esseri umani di cui ha metabolizzato alcune qualità "sociali": guarda infatti la TV con i suoi amici Stella e Bob, oppure ogni tanto dipinge. Un giorno però nel supermercato arriva Ruby, una giovane elefantessa appena catturata. Ed ecco che Ivan e tutti gli altri sono costretti a vedere il mondo in cui vivono attraverso gli occhi di chi è stato appena catturato e imprigionato lì dentro insieme a loro.

Bryan Cranston in The One and Only Ivan avrà il ruolo del "cattivo" proprietario del centro commerciale, un uomo che tratta gli animali con metodi ingiusti e li costringe a recitare per la delizia dei consumatori. Alla regia del progetto troveremo Thea Sharrock (Me Before You) mentre per l'adattamento cinematografico è stato chiamato Mike White (School of Rock). Nel cast di attori in carne e ossa reciterà anche la piccola grande rivelazione Brooklynn Prince (The Florida Project).