Bryan Cranston e Annette Bening sposi fortunati nella commedia Jerry and Marge Go Large

L'ex star di Breaking Bad, Bryan Cranston insieme ad Annette Bening nella commedia diretta dal regista di Il diavolo veste Prada, Jerry and Marge Go Large.

Nel mondo dello streaming non ci sono solo Netflix, Amazon Studios e HBO Max a produrre film con interpreti e registi di primo piano. L'indimenticabile protagonista di Breaking Bad, Bryan Cranston, ad esempio, in coppia con Annette Bening interpreterà per Paramount+ la commedia Jerry and Marge Go Large. A dirigere questa splendida coppia sarà il regista de Il diavolo veste Prada, David Frankel.

Le riprese inizieranno a luglio in Georgia e la storia (vera) è quella di un pensionato, Jerry Selbee, che scopre in una lotteria del Massachussets un appiglio matematico che, con l'aiuto della moglie Marge, gli permette di vincere 27 milioni di dollari, che utilizza in modo non egoistico, per ridare vita alla piccola cittadina del Michigan in cui vivono.

La sceneggiatura è di Brad Copeland, e si basa su un articolo scritto sulla vicenda da Jason Fagone dell'Huffington Post. Di recente Bryan Cranston ha terminato la serie tv Your Honor, di cui è anche produttore esecutivo e ha diretto alcuni episodi, mentre Annette Bening ha interpretato Le cose che non ti ho detto di William Nicholson con Bill Nighy, Georgetown e The Report, per cui è stata candidata al Golden Globe. La vedremo ovviamente anche nell'atteso Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh.