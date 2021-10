Bruised - Lottare per vivere: il trailer del film Netflix che segna il debutto alla regia di Halle Berry

News Cinema

L'attrice premio Oscar Halle Berry dirige e interpreta un dramma sportivo su una lottatrice che ritrova se stessa dentro e fuori dal ring, dopo che tutti l'avevano considerata fuori dai giochi. In streaming su Netflix dal 24 novemre

Come tanti altri suoi colleghi e colleghe, anche Halle Berry, 55 anni portati benissimo, ha deciso di esordire nella regia. E senza rinunciare a essere protagonista del suo stesso film, che si intitola Bruised - Lottare per vivere e sarà disponibile in streaming su Netflix dal 24 novembre, e che la vede nei panni di ex combattetnte di MMA in cerca di una redenzione sportiva e umana (c'è di mezzo un figlio abbandonato anni addietro).

Bruised vede coinvolti nel cast anche Stephen McKinley Henderson, Lela Loren, Adan Canto, Nikolai Nikolaeff, Sheila Atim, e l'esordiente Danny Boyd, Jr., ed è stato sceneggiato da Michelle Rosenfarb.

Jackie Justice (Halle Berry) è una lottatrice di arti marziali miste che aveva lasciato lo sport in un modo disastroso. Anni dopo, mentre vive un periodo sfortunato caratterizzato da rabbia e rimorso, è obbligata dal manager e fidanzato Desi (Adan Canto) a partecipare a un violento incontro clandestino. Qui un promotore di tornei di lotta (Shamier Anderson) la nota e le promette il ritorno sull'ottagono. La strada verso la redenzione prende però una svolta personale quando alla sua porta si presenta Manny (Danny Boyd, Jr.), il figlio che aveva abbandonato da neonato. BRUISED - LOTTARE PER VIVERE segna il debutto alla regia dell'attrice premio Oscar Halle Berry, affiancata da Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko e Stephen McKinley Henderson nella trionfante storia di una lottatrice che si riprende il potere dentro e fuori dal ring, dopo che tutti l'avevano considerata fuori dai giochi.