Bruce Willis torna sul tetto del Nakatomi Plaza di Die Hard dopo 34 anni

Emma Heming Willis, moglie di Bruce, ha postato sui social un video in cui si vede l'attore sul tetto del grattacielo protagonista di Die Hard - Trappola di cristallo.

È indiscutibilmente uno dei migliori film d'azione mai realizzati e pochi giorni fa ha festeggiato il 34° anniversario dalla prima uscita nei cinema americani, il 15 luglio 1988 (in Italia arrivò il 29 settembre di quell'anno). Die Hard - Trappola di cristallo ha lanciato Bruce Willis nell'olimpo delle star del genere action, mandanto in frantumi lo stereotipo dell'eroe tutto d'un pezzo che fino a quel momento doveva essere un body builder come Stallone e Schwarzenegger. Il film generò non soltanto quattro sequel (1990, 1995, 2007, 2013) ma anche un'infinità di imitazioni che tentavano di replicarne la formula spostando l'ambientazione. Lo charme dell'attore rappresentava però quel grande valore che non poteva essere copiato e che divenne il marchio di fabbrica per Willis, anche se in seguito arrivarono per ruoli drammatici per i quali sembrava destinato da sempre, come in Il sesto senso e Unbreakable.

Su Instagram, la 44enne Emma Heming Willis, ha postato un "video celebrativo" (se così possiamo chiamarlo) in cui si vede per una manciata di secondi il suo 67enne marito sul tetto del Fox Plaza di Los Angeles, il grattacielo che in Die Hard diventa il Nakatomi Plaza. Viviamo nell'era dei video social che più sono brevi e meglio è, perché la soglia dell'attenzione ci viene strappata via come un tappeto da sotto i piedi, e il contenuto pubblicato (che vedete qui sotto) dalla moglie è di una brevità ridicola. Una fotografia, anche scattata senza troppo impegno, avrebbe se non altro sigillato meglio il momento, ma proviamo ad accontentarci.

Come annunciato dalla figlia Rumer lo scorso marzo, Bruce Willis si è ritirato dalla recitazione perché affetto da afasia, ovvero l'incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura o di comprendere il significato delle parole dette o scritte da altri, dovuta ad alterazione dei centri e delle vie nervose superiori.