Bruce Willis senza mascherina cacciato da una farmacia si scusa per "l'errore di valutazione"

Dal gossip americano arriva la notizia che Bruce Willis, entrato in una farmacia senza mascherina, se ne sia andato dopo il rifiuto di indossarla.

Le ultime notizie che avevamo di una delle nostre star dell'action preferite, Bruce Willis, a parte saperlo protagonista di diversi B-movie, per quel che riguarda la pandemia riguardavano il fatto che aveva trascorso parte della quarantena nell'Idaho con l'ex moglie Demi Moore e le due figlie avute da lei, e parte a Los Angeles con la nuova moglie e le due bambine più piccole. Ora si torna a parlare di lui per un episodio rivelato dal gossipparo Page Six, che certo non gli fa onore.

A quanto pare (come da foto) Bruce Willis si è presentato all'interno della farmacia Rite-Aid di Los Angeles senza indossare la mascherina obbligatoria, e nonostante i richiami in merito non si è neppure alzato su naso e bocca la bandana che portava al collo. La gente all'interno del negozio ha cominciato a protestare e, di conseguenza, Willis non è stato servito e se n'è andato.

Sui social, specialmente su Twitter, si sono subito scatenate critiche, battute e ironie sui suoi personaggi. Di certo non è una bella pubblicità per l'attore in uh momento in cui la sua carriera sembra ormai ridotta a film d'azione e fantascienza di livello infimo, puntualmente stroncati da critica e fan. Willis comunque si è scusato parlando di un "errore di valutazione" e invitando tutti a indossare la mascherina.