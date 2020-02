Bruce Willis salva il mondo nel film di fantascienza Cosmic Sin

News Cinema

Il nuovo film dell'attore sarà diretto a quattro mani da Corey Large e Edward Drake, che hanno già lavorato con lui in Anti-Life, attualmente in post-produzione.

Prima di riprendere il ruolo di McClane, nel film omonimo dedicato al personaggio interpretato nei vari Die Hard, Bruce Willis si dedica alla causa del B-Movie. L'anno scorso lo abbiamo visto in Glass e Motherless Brooklyn, ma la sua filmografia recente è piena di titoli mai usciti e di film non certo all'altezza del suo carisma. Adesso ha ufficialmente accettato il ruolo protagonista nel film di fantascienza Cosmic Sin, in cui sarà diretto da Corey Large ed Edward Drake, coi quali ha già lavorato in Anti-Life, un altro film di fantascienza attualmente in fase di post-produzione.

La storia di Cosmic Sin vede un gruppo di guerrieri e scienziati che devono combattere per difendere la loro razza contro una specie aliena ostile, capace di infettare e prendere possesso degli uomini, che intende sottomettere la loro civiltà. Stiamo parlando di film a basso budget e dunque lontani dal livello di altri sci-fi con il popolare attore, da L'esercito delle 12 scimmie al Quinto elemento, da Armageddon all'affascinante Looper di Rian Johnson.

In attesa del ritorno in azione di John McClane, nel film ancora in fase di sviluppo in cui sarà diretto da Len Wiseman, nel frattempo dovremo accontentarci.