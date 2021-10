Bruce Willis non molla: il trailer di Apex Predator, nuovo thriller a basso costo (con tanto di "epica" battuta)

News Cinema

Il nuovo film con Bruce Willis che va a collezionarsi ai titoli dimenticabili dell'attore è Apex Predator. Oggi possiamo vederne il primo trailer.

Rieccoci qui con il trailer di un nuovo film con Bruce Willis di cui sappiamo in anticipo che sarà dimenticabile.

Non si tratta di un pregiudizio, ma della strada che la carriera dell'attore ha preso da qualche anno a questa parte di cui questo titolo è semplicemente un'altra tappa verso un'imprecisata destinazione. È Hollywood che non chiama più Willis per i progetti che contano e dunque, per necessità, lui si rifugia nei thriller indipendenti a basso costo e di dubbia qualità? O è Willis che si è trasformato in attore mercenario scegliendo progetti di bassa lega che lo impegnino il minimo indispensabile in cui interpreta sempre lo stesso personaggio? Non abbiamo una risposta e comunque chissà quante cose non sappiamo della sua vita privata e professionale e dei rapporti nel mondo dell'industria hollywoodiana.

Quindi non giudichiamo, ma ci limitiamo a constatare che anche questo nuovo film intitolato Apex Predator farà parte di una lista di thriller irrilevanti per la carriera di un attore come Bruce Willis che ha recitato in Die Hard, Pulp Fiction, L'esercito delle 12 scimmie, Il sesto senso, Unbreakable e Looper. Tra i titoli dimenticabili e già dimenticati compaiono Fire with Fire, Vice, Resa dei conti, First Kill, Acts of Violence, 10 Minutes Gone, Hard Kill, Survive the Night e Midnight in the Switchgrass (quest'ultimo è da pochi giorni disponibile su Tim Vision, nel caso vogliate dargli un'occhiata). La storia di Apex Predator ruota intorno a un ex poliziotto (ma pensa, chi mai potrà interpretarlo?) che sta scontando una pena all'ergastolo, per un crimine che non ha commesso, al quale viene offerta la libertà in cambio di diventare la preda di un gioco di caccia. Liberato su un'isola deserta, l'uomo deve sopravvivere ai più esperti cacciatori mondiali che sono sulle sue tracce e che non hanno idea di quanto male abbiano fatto i conti.

Il trailer del film offre una battuta perfettamente in linea con la mediocrità del progetto:

- Sei bravo...

- Ragazzo, sono molto più che bravo. Sono uova e bacon di domenica mattina.

Qui sotto il trailer di Apex Predator, un thriller avventuroso con elementi di science-fiction, che uscirà in streaming negli Stati Uniti il prossimo 12 novembre. La regia è dell'australiano Edward Drake che ha già diretto Willis negli altri due recenti titoli sci-fi Cosmic Sin e Breach.