Bruce Willis miliardario contro i terroristi per salvare la figlia: il trailer di Hard Kill

Debutterà negli USA in VOD il 28 agosto Hard Kill, ennesimo action movie interpretato dal leggendario Bruce Willis. Con lui nel film ci sono Jesse Metcalf e l'ex wrestler Natalie Eva Marie.

Per tutti voi fan di Bruce Willis in ascolto, ecco buone notizie: dal 28 agosto negli USA Vertical Entertainment distribuirà in VOD un nuovo action movie interpretato dal vostro beniamino: si intitola Hard Kill e ve ne mostriamo il primo trailer.

In questo ennesimo film d'azione della sua carriera, Bruce Willis è un ricchissimo imprenditore nel ramo delle tecnologie avanzate che si unisce a un gruppo di mercenari per combattere dei terroristi che, per impadronirsi delle sue avanzate scoperte, gli hanno rapito la figlia.

Scritto da Joe Russo (non quel Joe Russo) assieme a Chris LaMont, Hard Kill è diretto da Matt Eskandari, regista che negli ultimi anni ha lavorato spesso con Willis, dirigendolo in altri straight to video come Survive the Night e Trauma Center.

Nel cast, al fianco di Willis, ci sono Jesse Metcalfe e la ex stella della WWE Natalie Eva Marie, che da qualche anno si è data a una forma più tradizionale di recitazione ed è una delle protagonise della serie tv Paradise City.

Hard Kill: il trailer dell'action movie con Bruce Willis

