Bruce Willis in casa indossa la tuta... di Armageddon

È la figlia Rumer, dal momento che il padre non è sui social, a condividere col mondo una buffa foto di Bruce Willis.

In questi lunghissimi giorni trascorsi chiusi in casa, nessuno di noi si è preoccupato molto di come vestirsi, e certo molti hanno indossato la tuta. Ma non tutti siamo Bruce Willis. L'attore protagonista di tanti action non è sui social e spetta ai suoi famigliari condividere i momenti di vita casalinga. Stavolta è la figlia Rumer Williams, anch'essa attrice, a postare su Instagram una foto del padre con mascherina d'ordinanza e in tuta arancione, col commento "Ha detto che questo è l'abito per salvare il mondo" (è quello vero di Armageddon) #questuomoèunadannataleggenda".

A volte la gente si chiede se gli attori si portano a casa qualche oggetto di scena o abito dal set dei loro film. A quanto pare Bruce dal set di Armageddon, il disaster movie di Michael Bay del 1998, dove faceva parte di una squadra di eroi incaricati di salvare il mondo dalla collisione con un asteroide, si è portato dietro questa sfiziosa tutina, pensando che un giorno o l'altro sarebbe tornata utile.