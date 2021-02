Bruce Willis (e Frank Grillo) contro gli alieni: il trailer di Cosmic Sin

News Cinema

Un nuovo straight-to-digital di fantascienza con protagonista il 65enne attore americano.

Bruce Willis al salvataggio del mondo. Sì, ancora una volta. E, questa volta, difendendo il pianeta e la sua popolazione da un attacco alieno, e con l'aiuto di Frank Grillo.

Tutto questo accade in Cosmic Sin, action di fantascienza che debutterà in VOD negli USA il prossimo 12 marzo.. Il film è diretto da Edward Drake e sceneggiato dallo stesso Drake assieme al Corey Large che aveva firmato un altro straight-to-streaming con Willis, Breach, La sala, anche in questo caso, non è mai stata un'opzione.

In Cosmic Sin, Willis è un generale in pensione che viene richiamato come ultima chance dell'umanità per fermare una minaccia che potrebbe eliminale la razza umana dall'intero universo.

Nel cast, oltre a Willis e Grillo, anche Brandon Thomas Lee, Corey Large, Perrey Reeves, CJ Perry, Lochlyn Munro, Costas Mandylor e Adelaide Kane.

Cosmic Sin: il trailer originale del film

La trama ufficiale di Cosmic Sin

Bruce Willis e Frank Grillo sono in protagonisti di un'epica avventura di fantascienza ambientata nel 2524, quattrocento anno dopo che l'umanità ha iniziato a colonizzare altri pianeti. Il Generale James Ford (Willis) viene richiamato in servizio dalla pensione dopo che alcuni militari di stanza su un remoto pianeta vengono attaccati da una flotta aliena ostile. La minaccia contro la razza umana si trasforma presto in una guerra interstellare. Il Generale Ford farà squadra col Generale Eron Ryle (Grillo) e una squadra di soldati d'elite nel tentativo di fermare l'attacco imminente prima che sia troppo tardi.