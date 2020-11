Bruce Willis contro un alieno mutaforma nel trailer di Breach

News Cinema

Nel trailer del film di fantascienza Breach, Bruce Willis se la vede con un alieno mutaforma. Nel cast anche Thomas Jane.

Diciamo la verità: al cinema, il nostro amato Bruce Willis, un po' come Nicolas Cage, sembra ormai devoto esclusivamente alla causa del B-movie. In assenza di ruoli di maggior rilievo, piuttosto che stare con le mani in mano, si impegna in pellicole action e di fantascienza che forse un tempo avrebbe snobbato. Come Breach, di cui vi mostriamo il trailer e che in precedenza si intitolava Anti-Life, dove, assieme a Thomas Jane, combatte nello spazio contro un alieno mutaforma in quello che appare come un incrocio più modesto tra La cosa, Alien e Doom.

Nel cast di questo thriller sci-fi, accanto a Bruce Willis e Thomas Jane, ci sono anche Rachel Nichols e Cody Kearsley, diretti da John Suits. Questa la trama di Breach, che arriverà nei cinema americani, dove possibile, e in digitale ovunque, il 18 dicembre.

In fuga da una devastante epidemia sulla Terra, un'arca interstellare viene attaccata da una nuova minaccia: un alieno mutaforma che vuole annientare quello che resta dell'umanità.