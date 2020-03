Bruce: Lo Squalo, con la sua lavorazione da incubo, diventa un musical

News Cinema

Gli incidenti che hanno funestato le riprese del terzo film di Steven Spielberg arrivano a teatro. Succederà nel 2021.

Forse non tutti sanno che la lavorazione de Lo Squalo, nel lontano 1975, fu un vero e proprio incubo. I guai e gli incidenti furono talmente tanti che oggi qualcuno ha deciso di raccontarli in un musical. E visto che il nome del bestione meccanico marino che attaccava bagnanti e imbarcazioni si chiamava Bruce, proprio come l'avvocato di Steven Spielberg dell'epoca, lo spettacolo in questione, perché parliamo di uno show teatrale e non di un film, si intitola "Bruce". In realtà ce n'erano diversi di Bruce ne Lo Squalo, ma quello intero costruito per le riprese subacquee non funzionava. Appena venne messo nell'acqua, andò immediatamente a fondo, e non fu facile recuperarlo. Fra gli altri disastri di un film che fu girato in 155 giorni invece che nei 50 previsti, e la cui sceneggiatura veniva cambiata quasi ogni giorno, ci furono le liti furiose fra Richard Dreyfuss e Robert Shaw (che aveva un problemino con l'alcool) e la barca Orca che iniziò ad inabissarsi con il cast e la troupe a bordo. Insomma, l'esperienza forse più traumatica della vita professionale di Spielberg è piena di spunti narrativi, e quindi il musical dovrebbe essere davvero appassionante.

Lo spettacolo andrà in scena nel 2021 presso il Paper Mill Playhouse, un teatro di Millburn, in New Jersey. I fan del film, anche quelli più lontani, hanno quindi tutto il tempo per organizzarsi, comprando i biglietti e pianificando la trasferta. La fonte di ispirazione di "Bruce" è il libro dello sceneggiatore de Lo Squalo Carl Gottlieb "The Jaws Log". Autore del libretto del musical (e delle parole delle canzoni) è Richard Oberacker (che ha lavorato con Le Cirque du Soleil), mentre la regia e le coreografie sono di Donna Feore, nota regista teatrale canadese che ha diretto tantissimi musical.

Questa la sinossi di Bruce, che speriamo arrivi prima o poi anche nei nostri teatri, preferibilmente in versione originale:

Ricostruendo la lavorazione di un film iconico, Bruce racconta la storia del tormentato set dell'allora sconosciuto regista Steven Spielberg e delle continue sfide che ostacolarono a più riprese la sua squadra e perfino la star del film: uno squalo meccanico di nome Bruce che si rifiutava di collaborare. Lo spettacolo ci insegna che quando si affrontano le avversità lavorando in squadra, possono accadere cose eccezionali.