Bruce Greenwood nel cast di Doctor Sleep, sequel di Shining

Il cast di Doctor Sleep, adattamento cinematografico del romanzo che è il sequel di "Shining" e che porta sempre la firma di Stephen King, si arricchisce di un volto nuovo. A interpretare un personaggio del quale ancora non conosciamo l'identità, sarà Bruce Greenwood, che ha già lavorato con il regista Mike Flanagan per un altro film ispirato a un libro dello scrittore americano: Il gioco di Gerald (nella foto), del quale era il perverso protagonista maschile.

Greenwood, che viene dal Québec e che abbiamo visto l'ultima volta al cinema in The Post di Steven Spielberg, ha una filmografia piuttosto nutrita ed è un viso che si ricorda, tuttavia in quasi quarant'anni di carriera ha interpretato molti ruoli secondari. Lo rammentiamo in Exotica di Atom Egoyan, nel thriller Below e in 8 amici da salvare.

Uscito nel 2013, "Doctor Sleep" è incentrato sul personaggio di Danny Torrance, figlio di Jack e Wendy Torrance che, diventato adulto, paga ancora le conseguenze dei traumi subiti all'Overlook Hotel. Distrutto e dipendente dalla bottiglia, trova un po’ di pace quando si ferma in una cittadina e, dopo essere entrato negli Alcolisti Anonimi, comincia a lavorare nell'ospizio locale dove aiuta i moribondi a "chiudere gli occhi" utilizzando le sue doti. Un giorno viene contattato da Abra, una bambina che, come lui, possiede la "luccicanza" e che gli chiede di aiutarlo a combattere una setta itinerante che per assicurare l'immortalità ai propri membri rapisce e tortura bambini dotati di "shining".

Nel film di Flanagan, Danny Torrance ha il volto di Ewan McGregor, mentre a impersonare Abra sarà Kylieg Curran. E poi c'è Rebecca Ferguson, che sarà Rose The Hat, il capo della terribile setta. L'uscita USA è prevista per il 2020.