Bruce Campbell rivela un cammeo di Ash nel sequel di Doctor Strange: ma era il primo aprile!

Bruce Campbell ha condiviso una pagina della sceneggiatura di Doctor Strange nel Multiverso della pazzia, in cui faceva un cammeo nei panni di Ash di Evil Dead. Qualcuno, lì per lì, ci ha creduto...

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e a 62 anni Bruce Campbell non ha perso l'abitudine di scherzare per cui è noto e amato dai fan. Quindi ieri... che giorno era? Ah sì, il primo aprile, che nei paesi anglosassoni si chiama April's Fool, lo scemo di aprile, ha pensato bene di condividere su Twitter una pagina della sceneggiatura di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, che vedete qua sotto, e dove il mago della Marvel incontra in una capanna tra i boschi un uomo in cattivo arnese, con una motosega al posto di una mano, a cui dice che sta cercando un libro magico, il Darkhold. Lo sconosciuto risponde: "per caso c'è una faccia sopra?", Strange, dopo un attimo di perplessità, risponde di no.

Ci sarà davvero un cammeo di Ash Williams, il protagonista dei film e serie di Evil Dead, nel film di Sam Raimi? Data la data (ehm) è altamente improbabile, ma che Campbell apparirà in Doctor Strange 2 è praticamente certo, vista l'amicizia che lo lega all'uomo che ha lanciato la sua carriera. Peccato perà che non sarà proprio un'incongrua apparizione di Ash nel bel mezzo dell'universo Marvel, che avrebbe fatto impazzire i fan.

E nel caso che ancora qualcuno ci credesse, l'avrebbe forse rivelato prima?