Bruce Campbell nel trailer di Black Friday: una commedia horror per la stagione delle feste

La stagione delle Feste, in America, inizia con Halloween e prosegue, prima del Natale, col Giorno del Ringraziamento. Quello non l'abbiamo importato, ma il commercialissimo Black Friday sì: ed è a quella giornata di sconti che incentivano allo shopping che si ispira questo divertente film diretto da Casey Tebo.

Non è un mistero per nessuno che la stagione delle Feste - che in America è lunghissima, inizia a Halloween e prosegue, prima di arrivare al Natale, col Ringraziamento - sia diventata una grande occasione commerciale, un rampa di lancio che spinge al consumo e agli acquisti compulsivi nel nome dell'economia. Tanto che negli USA, dove certe dinamiche le hanno inventate, col Ringraziamento arriva anche il Black Friday: quella che oramai è una tradizione importata anche da noi per la quale, il venerdì successivo al Thanksgiving, negozie e centri commerciali offrono sconti e promozioni (spesso tutti da dimostrare) per incentivare gli acquisti di Natale.

Ora, riprendendo lo spunto del grande George A. Romero, che nel suo Zombie aveva portato i morti viventi in uno shopping mall con ovvi intenti di satira sociale, sta per debuttare nei cinema e sulle piattaforme statunitensi una commedia horror che si intitola proprio Black Friday, ambientata in un grande negozio di giocattoli e che racconta della lotta tra il personale e una clientela che inizia rapidamente a mutare in creature mostruose simil-zombesche affamate di carne umana.

Scritto dall'esordiente Andy Greskoviak, Black Friday è diretto da Casey Tebo, uno che ha iniziato la carriera come graphic designer nel mondo del rock per poi diventare regista di spettacoli live di band come Mötley Crüe, Judas Priest , Velvet Revolver, Run DMC e soprattutto Aerosmith, con all'attivo una commedia psichedelica interpretata da Steven Tyler (Happy Birthday) e un doc sulla canapa.

Il cast è guidato dal leggendario Bruce Campbell, interprete del direttore del negozio di giocattoli, e ci sono anche il Devon Sawa di Final Destination, Ivana Baquero, Ryan Lee, Stephen Peck e Michael Jai White.

La notte del giorno del giorno del Ringraziamento, un gruppo di insoddisfatti dipendenti di un negozio di giocattoli arriva malvolentieri al lavoro per apriee le porte allo scoccare della mezzanotte del giorno più impegnativo dell'anno. Nel frattempo, un parassita alieno arriva sulla Terra precipitando con un meterorite. Questo gruppo di disadattati, giudati dal direttore del negozio Jonathan (Bruce Campbell) e dal dipendente più anziano Ken (Devon Sawa) si ritrova presto a combattere contro orde di clienti che sono si trasformano in creature mostruose affamate di sangue durante il Black Friday.