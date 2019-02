Brothers: Peter Dinklage e Josh Brolin saranno fratelli nella nuova commedia scritta da Etan Cohen.

Ve li immaginate Tyrion Lannister e Thanos a litigare come solo due fratelli possono fare? Ebbene, presto accadrà: Peter Dinklage e Josh Brolin saranno infatti protagonisti della commedia Brothers, dove interpreteranno appunto due fratelli non troppo simili tra loro e decisamente poco affiatati. Un po’ come successo in I gemelli, il successo di Ivan Reitman che vedeva protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito.

La sceneggiatura sarà scritta da Etan Cohen, il quale ha già al suo attivo i successi comici di Duri si diventa (da lui anche diretto) e soprattutto Trophic Thunder di Ben Stiller. Il regista del progetto non è ancora stato annunciato, né chi affiancherà Brolin e Dinklage come cast di supporto.

Tornado a Tyrion e Thanos: Dinklage tornerà nei panni del rampollo Lannister nell’ultima, attesissima stagione de Il trono di Spade che sta per arrivare sul piccolo schermo. Brolin invece interpreterà ancora una volta il mefistofelico “villain” del Marvel Universe in Avengers: Endgame, che potrebbe superare il record d’incassi nel primo weekend ottenuto dal precedente Infinity War: 257 milioni di dollari. Insomma, per entrambi gli attori si prospetta l'ennesimo enorme successo di pubblico.