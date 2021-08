Brotherhood e Il legionario: premiato a Locarno il cinema italiano giovane e dallo sguardo internazionale

News Cinema

Mentre l'indonesiano Edwin porta a casa il Pardo d'oro nel concorso di Locarno 2021, il cinema italiano sembra seguire la falsariga promettente dello sport mettendo in luce due trentenni capaci di rappresentare un cinema dallo sguardo e la sensibilità internazionale, capace di dialogare oltre luoghi comuni e confini.

Il Pardo d’oro per il miglior film del Concorso internazionale, al Locarno Film Festival 2021, va in Indonesia, al film di Edwin dal titolo inglese Vengeance is Mine, All Others Pay Cash. Il palmares completo lo trovate più sotto, ma la bella notizia è che dimostra l'ideale prosecuzione di un’Italia che si fa valere nel mondo con ritrovata vivacità, grazie a un paese cambiato, multietnico e dal respiro internazionale. Sembra seguire idealmente la virtuosa falsariga dello sport, mettendo in luce due trentenni capaci di rappresentare un cinema dallo sguardo e dalla sensibilità universale, capace di dialogare oltre luoghi comuni e confini.

Lo confermano il Pardo per il concorso Cineasti del presente, andato a Francesco Montagner, da anni a Praga, con Brotherhood, un documentario molto bello su tre fratelli in una remota valle della Bosnia, oltre al premio per il regista emergente, nella stessa sezione, andato al notevole Il legionario di Hleb Papou, appena diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, nato in Bielorussia e cresciuto a Lecco. Il film racconta un’Italia multiculturale, la generazione dei nuovi italiani, figli di immigrati ma nati e cresciuti in questo Paese. Torneremo presto a parlare di questi due film, che meritano davvero attenzione.

Concorso Internazionale

Pardo d’oro per il miglior film a SEPERTI DENDAM, RINDU HARUS DIBAYAR TUNTAS (Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash) di Edwin

Premio speciale della giuria a JIAO MA TANG HUI (A New Old Play) di QIU Jiongjiong

Pardo per la migliore regia a Abel Ferrara per ZEROS AND ONES

Pardo per la migliore interpretazione femminil ae Anastasiya Krasovskaya per GERDA di Natalya Kudryashova

Pardo per la migliore interpretazione maschile Mohamed Mellali e Valero Escolar per SIS DIES CORRENTS (The Odd-Job Men) di Neus Ballús

Menzioni speciali SOUL OF A BEAST di Lorenz Merz e ESPÍRITU SAGRADO di Chema García Ibarra

Concorso Cineasti del presente

Pardo d’oro Concorso Cineasti del presente per il miglior film a BROTHERHOOD di Francesco Montagner

Premio per la o il miglior regista emergente a Hleb Papou per IL LEGIONARIO

Premio speciale della giuria a L'ÉTÉ L'ÉTERNITÉ di Émilie Aussel

Pardo per la migliore interpretazione femminile Saskia Rosendahl per NIEMAND IST BEI DEN KÄLBERN

Pardo per la migliore interpretazione maschile Gia Agumava per WET SAND

First Feature Award (Premio per la migliore opera prima) SHE WILL di Charlotte Colbert

Menzione speciale AGIA EMI (Holy Emy) di Araceli Lemos