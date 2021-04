Brigitte Bardot, Eterna Ribelle: Stasera su Sky Arte il doc sulla battaglia animalista della diva francese

News Cinema

Questa sera, alle 21.15 su Sky Arte, e in streaming su NOW, arriva un documentario dedicato all'icona cinematografica francese e al suo impegno a favore degli animali per cui ha lasciato il cinema nel 1973.

Questa sera su Sky Arte alle 21.15 sono di scena la bellezza e il fascino di una delle più celebri dive del cinema francese: Brigitte Bardot. Il documentario Brigitte Bardot, Eterna Ribelle, visibile anche in streaming su NOW, racconta per la prima volta la battaglia animalista dell'attrice, che per questa nobile causa lasciò la sua gloriosa professione.

Brigitte Bardot o più semplicemente B.B., che oggi ha 87 anni, ne aveva solo 39 quando, su un set, dichiarò che non aveva più voglia di recitare. Il suo annuncio colpì i colleghi e il mondo intero, che non era a conoscenza della sua fortissima passione per gli animali. Icona della sensualità femminile anni '50 e '60 e poi della rivoluzione sessuale anni '70, la Bardot divenne famosa come Marilyn Monroe e fu la musa ispiratrice di molti registi, a cominciare da Roger Vadim, diventato poi suo marito.

La Bardot si è sposata 4 volte, ha fatto innamorare Jean-Louis Trintignant e Serge Gainsbourg, e si è sempre dichiarata di destra, cosa che non le ha attirato le simpatie di parte dell'opinione pubblica. Nemmeno le accuse di omofobia e la condanna per incitamento all'odio razziale le hanno dato lustro, ma Brigitte si è sempre difesa e ha parlato senza peli sulla lingua nella sua autobiografia "Mi chiamano B.B.".

Brigitte Bardot, Eterna Ribelle narrerà naturalmente della vita e della carriera di B.B., ma sarà la Bardot a raccontarsi, spiegando al pubblico, in un'intervista sincera e diretta, di essersi volentieri lasciata alle spalle un'esistenza che non le apparteneva più per dedicarsi a creature spesso più nobili degli esseri umani (questo lo aggiungiamo noi) attraverso un impegno costante suggellato dalla creazione, nel 1986, della Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali.

Appuntamento dunque stasera, venerdì 15 aprile, alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) con il doc Brigitte Bardot, Eterna Ribelle.