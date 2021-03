Bright Star, una romantica storia vera sul poeta John Keats

News Cinema

In Bright Star la regista Jane Campion racconta una vera storia d'amore che ha caratterizzato la vita del poeta John Keats, interpretato da Ben Whishaw.

Bright Star è il film che Jane Campion ha dedicato alla vera storia d'amore tra il poeta John Keats e la giovane Fanny Brawne nei primi dell'Ottocento: un film di costume che si propone di contestualizzare con cura, storicamente, la vicenda di un amore reso impossibile da una serie di sfortunate circostanze.

Bright Star, la storia del poeta John Keats

Bright Star racconta del poeta John Keats (1795-1821, interpretato nel film da Ben Whishaw): nacque a Londra da una famiglia di modesta estrazione, suo padre era diventato gestore di una taverna dopo averne sposato la figlia del proprietario. Non c'era denaro per garantire al piccolo John un'educazione sostenibile solo dagli altolocati, ma in una scuola privata religiosa dal 1803 fu comunque in grado di imparare ad apprezzare la lettura e la poesia. La vicina e consecutiva morte di padre e madre tra il 1804 e il 1810, rispettivamente per una caduta da cavallo e per tubercolosi, rese la vita di Keats più complessa, costringendolo nel 1810 a diventare apprendista presso un farmacista. Tra il 1815 e il 1816 cercò anche di dedicarsi pienamente alla medicina, ma decise di abbandonarla a favore della poesia, quando comprese di non provare trasporto per la professione.

Il suo primo volumetto di versi fu pubblicato nel 1817, forte dello stimolo e dello sprone dell'amico di sempre, Cowden Clarke. Ammiratore di John Milton e William Browne, amico di Percy Shelley, studioso di Shakespeare e Wordsworth, Keats è considerato uno dei massimi esponenti del Romanticismo Inglese. Apice della sua carriera, fulcro della sua produzione poetica, ma anche suo amaro sipario è quello che ribattezzerà "annus mirabilis", tra il 1818 e il 1819, passato ad Hampstead ospite di Charles Armitage Brown, quando s'innamorò della giovane Fanny Brawne, senza poterla sposare a causa della sua estrazione. È proprio il periodo su cui si concentra il film Bright Star. Completò e pubblicò in questo lasso di tempo le opere per cui è ancora adesso celebrato: Endymion, Hyperion, appunto Bright Star e le Odi.

Di salute via via più cagionevole, si trasferì nel 1820 su consiglio medico a Roma per un clima migliore, ma il suo soggiorno in un appartamento presso Trinità dei Monti non lo aiutò: il poeta morì di tubercolosi nel 1821, senza poter far ritorno nella natìa Inghilterra. È sepolto presso il Cimitero Acattolico della Piramide Cestia. La sua veloce esistenza è sintetizzata dall'epitaffio che volle per sè: "Qui giace un uomo il cui nome fu scritto nell'acqua".



Bright Star, la storia di Fanny Brawne

Fanny Brawne (Abbie Cornish nel film), musa e amore di Keats nel periodo di Bright Star, nacque nel 1800 e incontrò Keats quando aveva 18 anni. Di lei si dice fosse curiosa del mondo e intellettualmente vivacissima, interessata alla letteratura. Il rapporto con John divenne sempre più forte, arrivando a una proposta di matrimonio nel 1819, parzialmente osteggiato dalla madre di lei, preoccupata dall'abbandono di John della sua carriera di medico, nonché dalle sue difficili condizioni di salute. La promessa di sciogliere le riserve quando Keats avesse trovato entrate più stabili non si concretizzò mai: nel 1820 la salute dell'uomo, come abbiamo letto, peggiorò rapidamente. Alla sua morte Fanny mantenne il lutto fino al 1827, stabilendo un legame più forte di amicizia con Frances Keats, sorella di John. Dopo aver sostenuto altre perdite nella propria famiglia, Fanny si sposò infine nel 1833 ed ebbe tre figli. Poco prima di morire nel 1865, lasciò a loro il suo carteggio intenso con John Keats, sicura che "avrebbe avuto in futuro un qualche valore". Le lettere e i messaggi, insieme alla loro stessa relazione, furono rese pubbliche solo nel 1878.