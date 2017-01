Bright Lights: il trailer del documentario su Debbie Reynolds e Carrie Fisher

Si apre con la scritta In Memoriam, purtroppo, il trailer del documentario HBO Bright Lights, che racconta il rapporto tra due celebri e straordinarie donne, la madre Debbie Reynolds e la figlia Carrie Fisher, ma che è stato realizzato quando le due attrici stavano ancora relativamente bene. Tanto che era stato presentato al festival di Cannes e avrebbe dovuto avere un'anteprima a marzo alla presenza di entrambe. Adesso andrà in onda in loro ricordo il 7 gennaio.

Il film racconta il rapporto strettissimo tra le due, cementatosi dopo i problemi di salute di Carrie Fisher, vittima di una sindrome bipolare all'epoca difficilmente diagnosticabile, che l'aveva portata a un periodo di abuso di droga che aveva pesantemente influito sul suo fisico. E che il loro - che erano anche vicine di casa - fosse un rapporto a dir poco simbiotico lo dimostra il loro addio quasi congiunto, che ha commosso tutto il mondo.

Bright Lights sarà un bel modo per ricordarle, e speriamo di poterlo vedere anche da noi, se non in sala almeno in streaming.