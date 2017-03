Brie Larson in corsa per la Casa Bianca in Victoria Woodhull

Uscirà direttamente in streaming su Amazon il biopic Victoria Woodhull, che vedrà protagonista quella Brie Larson vincitrice lo scorso anno dell'Oscar come miglior attrice protagonista per Room e al momento fra gli interpreti di Kong: Skull Island.

Per chi conosce la storia americana, la signora che dà il titolo al film è un personaggio ben noto. Si tratta infatti della prima donna, nella storia degli Stati Uniti, a essere candidata per le elezioni presidenziali. Era il 1872 e la Woodhull - che era un'attivista dei diritti femminili, una spiritualista e una guaritrice, la direttrice di un giornale e perfino una broker - non ottenne nemmeno un voto: il che non stupisce, visto che all'epoca le donne non potevano recarsi alle urne.

Al momento non esiste un regista, ma sappiamo che a scrivere il copione sarà Ben Kopit, autore della sceneggiatura di The Libertine, film di Brett Ratner che vede protagonista Johnny Depp e che non va confuso con l'omonimo film interpretato dallo stesso attore nel 2006.