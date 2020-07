Brie Larson confessa: ho fatto il provino per Star Wars e Hunger Games e non mi hanno preso

News Cinema

Brie Larson ha appena aperto un canale YouTube e ha parlato del suo favoloso giardino e dei provini di Hunger Games, Star Wars e Terminator: Genisys andati male.

Brie Larson ormai è un'attrice strafamosa, per l'Oscar vinto grazie a Room e soprattutto per il ruolo della supereroina Captain Marvel. Ci sono stati tuttavia per lei tempi meno fulgidi, nei quali provini per ruoli importanti non sono andati a buon fine.

Scopriamo oggi che Brie ambiva per esempio a un ruolo (probabilmente quello di Katniss Everdeen) nella saga di Hunger Games. Come lo sappiamo? Ce lo dice la Larson dal suo canale YouTube, che ha appena aperto. In un video che dura 21 minuti e che ci siamo molto divertiti a guardare, l'attrice si consulta con importanti youtuber americani per chiedere consigli su cosa dire e fare una volta aperto un canale youtube. Mentre conversa con una decina di persone, tra cui ci sono anche la mamma e la nonna, Brie Larson parla delle occasioni lavorative dorate che ha perso e dice: "Ho fatto anche il provino per Star Wars. Ho fatto un provino per Hunger Games e per il reboot di Terminator. Proprio oggi mi è venuto in mente reboot di Terminator perché mi si è bucata una gomma della macchina e ho pensato: l'ultima volta che ho bucato è stata quando stavo andando al provino di Terminator. Ho bucato e poi non ho avuto la parte".

Brie non fa nomi, come già detto. Chi doveva essere nella nuova trilogia di Star Wars? Rey? Jyn Erso? E in quello che pensiamo essere Terminator: Genisys? Sarah Connor? All'epoca la Larson non era una celebrità e quindi non possiamo escludere che le fossero state offerte parti secondarie.

Nel video, Brie Larson ci rivela anche che una delle cose di cui va più fiera è il suo giardino, dove cresce della bellissima lattuga, e che fra le sue passioni ci sono i videogiochi, in particolare Super Mario, che è stato il motivo della rottura di un legame sentimentale. Introversa per natura, l'attrice intende usare il canale per parlare del suo impegno sociale e per mostrare il muffin più grande del mondo, impresa culinaria che è senza dubbio fra le sue priorità.