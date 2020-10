Bride, Scarlett Johansson moglie ideale per Apple, diretta da Sebastian Lelio

News Cinema

Il regista cileno Sebastian Lelio dirigerà per Apple e A24 il film di fantascienza Bride, con Scarlett Johansson nei panni di una moglie ideale.

Scarlett Johansson sarà produttrice e protagonista del dramma di fantascienza Bride, targato Apple e A24 e diretto dal cileno Sebastian Lelio, che torna a raccontare una storia al femminile, per la terza volta in inglese, dopo Disobedience, con Rachel Weisz e Rachel McAdams, e l’autoremake Gloria Bell, con Julianne Moore.

Bride racconta di una donna creata per essere la moglie ideale, in seguito a un’ossessione eccentrica di un imprenditore pieno di manie. Quando si ribella al creatore, fugge dalla sua esistenza rinchiusa e si confronta con un mondo che la identifica come un mostro. Mentre è in fuga scopre la sua vera identità, ma anche il potere e la sua forza sorprendente che possono permetterle di “ricrearsi” a modo suo. La sceneggiatura sarà scritta da Lauren Schuker Blum (Orange is the new Black), insieme a Rebecca Angelo (Wolfman) e Sebastian Lelio stesso.

Occasione per farsi valere agli Oscar nel prossimo futuro per Scarlett Johansson, candidata quest’anno sia come protagonista, per Marriage Story, che come non protagonista, per Jojo Rabbit. A proposito della statuetta più ambita, Lelio l’ha vinta nel 2018 per Una donna fantastica, ritenuto il miglior film in lingua straniera di quell'anno.