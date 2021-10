Brian Wilson: Long Promised Road, il trailer del documentario sul fondatore dei Beach Boys

News Cinema

Nel documentario Brian Wilson: Long Promised Road, il fondatore dei Beach Boys ci porta in un viaggio sulla strada dei ricordi. Il trailer.

A tutti coloro che hanno amato Brian Wilson e i Beach Boys, solo vedere il trailer del documentario Brian Wilson: Long Promised Road farà venire le lacrime agli occhi. Il fondatore del mitico gruppo dalle inedite e suggestive armonie oggi ha 79 anni, e nel film ripercorre fisicamente, in una specie di carpool karaoke, assieme al redattore di Rolling Stone Jason Fine, le strade e i luoghi dei primi successi, della fama e delle crisi col gruppo composto coi tre fratelli, un cugino e un amico. Nel documentario Wilson parla anche della sua crisi e sofferenza, una volta terminate le "Good Vibrations" degli anni Sessanta, e della sua carriera da solista, che continua ancora oggi.

Nel trailer vediamo che a contribuire al commento al documentario, oltre alle immagini d'archivio, sono stati chiamati personaggi come Elton John, Bruce Springsteen e Nick Jonas, che rendono omaggio al grande musicista.

In America Brian Wilson: Long Promised Road è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival a giugno e uscirà al cinema e on demand a novembre. La società che l'ha prodotto intende partecipare alla campagna per gli Oscar, sperando di ottenere una nomination per la canzone "Right Where I Belong", che Wilson e Jim James hanno scritto e inciso appositamente per il film.