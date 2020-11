Breaking Surface: il trailer del survival thriller svedese

News Cinema

Un'immersione nelle acque fredde e scure di un fiordo norvegese diventa un incubo quando un'enorme frana blocca una delle sue sub sul fondo del mare.

In The Wave, il gran bel catastrofico diretto qualche anno fa dal norvegese Roar Uthaug, si immaginava che un enorme pezzo di roccia di staccasse dall'alto di un idilliaco fiordo norvegese, provocando così un terribile tsunami che portava morte e devastazione.

Non si è spinto così avanti il collega svedese Joachim Hedén, autore di un survival thriller dal titolo Breaking Surface, ma lo spunto è simile.

Il suo film, presentato di recente al Nightstream Film Festival (tenutosi come tanti altri festival in forma virtuale), dove ha ricevuto ottime reazioni da parte della critica, immagina infatti che due sorelle svedesi, Ida e Tuva, appassionate di immersioni, dedicano di fare un giro nei fondali di un isolato fiordo poco prima del giorno di Natale. E che, dalla parete di roccia, una grande frana faccia precitare dei massi in mare, bloccando Tuva sul fondale, e sulla riva, seppellendo telefono, chiavi della macchina e ogni altro strumento potenzialmente utile a Ida per chiamare dei soccorsi, costringendo la ragazza a una disperata lotta contro il tempo per salvare la sorella.

Con Moa Gammel e Madeleine Martin nei ruoli di Ida e Tuva, Breaking Surface verrà reso disponibile on demand negli USA dal 15 dicembre, e forse più avanti lo vedremo in qualche modo anche da noi in Italia.

Breaking Surface: il trailer del film