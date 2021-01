Breaking News in Yuba County: nel trailer del film Allison Janney cerca il marito scomparso

News Cinema

Esce in America il 12 febbraio il film di Tate Taylor col premio Oscar Allison Janney, Mila Kunis Awkwafina, Matthew Modine e Juliette Lewis. Ecco il trailer.

La MGM ha diffuso il trailer di una commedia nera che, a giudicare dalle immagini e soprattutto dal notevole cast, potrebbe valere la pena di vedere. In America Breaking News in Yuba County uscirà in cinema selezionati e on demand il 12 febbraio.

Diretto da Tate Taylor, ha come protagonista l'attrice premio Oscar Allison Janney, che è sempre un piacere vedere in tutte le sue interpretazioni, affiancata da Mila Kunis, Awkwafina, Matthew Modine, Juliette Lewis, Jimmi Simpson, Ellen Barkin, Wanda Sykes, Samira Wiley, Clifton Collin Jr. e molti altri volti che riconoscerete, del piccolo e del grande schermo.

Al centro della storia c'è Sue Buttons, una moglie poco apprezzata che vive in periferia, il cui marito (Modine) un bel giorno scompare, in apparenza rapito. In una situazione inversa a quella de L'amore bugiardo, Sue diventa una celebrità locale mentre cerca il marito, ma scopre ben presto che le cose non sono così semplici e si trova coinvolta al di là di ogni sua immaginazione in una storia che coinvolge la polizia, dei criminali e la stampa. Ma, dopo esser stata ignorata per anni, Sue farà il possibile e anche di più per prolungare i suoi "15 minuti di celebrità", cercando di tenere nascosta la verità.

Breaking News in Yuba County è la terza collaborazione - e la prima in una commedia - tra Allison Janney e Tate Taylor, che hanno già lavorato insieme in The Help e La ragazza del treno.