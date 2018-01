Breaking In: il trailer del thriller di James McTeigue

Dopo Surviror, il regista australiano James McTeigue, che ha portato al cinema V per Vendetta, torna dietro la macchina da presa con un nuovo action thriller al femminile. Si tratta di Breaking In, con Gabrielle Union nel ruolo di una donna che dopo la morte del padre si reca coi figli nella casa di lui, e scopre che è stata trasformata in una specie di fortezza.

Quando dei malviventi che vogliono qualcosa nascosto all'interno, convinti che lei sappia dove si trova, si chiudono dentro prendendo in ostaggio i suoi figli, dimostrerà che una madre infuriata è disposta a tutto e, soprattutto, capace di tutto.

Questo è il trailer originale del film, che uscirà in America il prossimo 11 maggio, giusto in tempo per la Festa della Mamma!