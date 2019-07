Breaking Bad il film? Niente reunion, erano i teaser di un Mezcal messo in commercio da Cranston e Paul!

News Cinema

I due attori si sono divertiti coi fan per il lancio del loro brand Dos Hombres.

Confessiamo di aver abboccato, o almeno di aver sperato che i misteriosi tweet di Aaron Paul e Bryan Cranston preludessero a una loro sospirata reunion nel film tratto da Breaking Bad (che poi è un sequel, dunque o flashback o niente). E invece quei due burloni si sono sicuramente divertiti alle spalle di noi poveri fan, svelando alla fine il più prosaico mistero: si trattava di teaser dell'annuncio di un loro brand, Dos Hombres, con cui distribuiranno un mezcal, il tipico distillato di agave messicano. Fine della storia.

A svelare il mistero su Instagram lo stesso Cranston con una foto assieme a Paul e un lungo spiegone, che vi traduciamo, parolacce incluse:



Tre anni fa eravamo seduti in un sushi bar a New York, a parlare della vita e di cosa avremmo potuto fare insieme in futuro. Ci eravamo divertiti tantissimo girando Breaking Bad e tra noi era nata un'amicizia molto speciale. Sapendo che non avremmo potuto condividere lo schermo per un po' di tempo, ci concentrammo su un nuovo progetto. Mentre bevevamo i nostri cocktail pensavamo a quale potesse essere. Il più giovane guardò il suo drink e disse: sai cosa dovremmo fare? Dovremmo fare un Mezcal davvero speciale. Il più anziano disse: intendi il liquore col verme in fondo? Nah, quello è solo un trucchetto stronzo, io intendo vero, artigianale Mezcal fatto a mano in Messico. Dopo quella cena l'idea non c'è più uscita dalla testa. Perciò abbiamo iniziato a viaggiare nello stato di Oaxaca per vedere se potevamo trovarlo, e intendevamo proprio "quello giusto", qualcosa di così maledettamente buono che perfino chi pensa di non amare il Mezcal lo avrebbe amato. Doveva essere perfetto o non l'avremmo fatto. Abbiamo cercato in lungo e in largo per tutto l'Oaxaca, abbiamo incontrato persone fantastiche strada facendo e dopo una ricerca bellissima ed estenuante, abbiamo capito di aver trovato il nostro posto. Il nostro Mezcal. È stato in un viottolo sterrato, in un piccolo villaggio a ore di distanza dal centro del paese che lo abbiamo trovato, ed era perfetto. Porca puttana se lo era. Ci siamo guardati e ci siamo fatti cenno di sì con la testa. Lo abbiamo chiamato Dos Hombres: due tizi impegnati in una quest. È stato un lungo e folle viaggio e non potremmo essere più felici di condividerlo con voi e col resto del mondo. Andiamo matti per il gusto, l'aroma e la versatilità di questo alcool invecchiato e affumicato. Provatelo, e fateci sapere cosa ne pensate. Noi siamo sicuri che lo amerete. Bene, questa è la nostra storia. E la vostra?

La nostra, caro Bryan, è che ci siamo cascati con tutte le scarpe, mentre era solo una trovata di marketing, per di più economica, essendo realizzata sui social. Comunque i nostri cari amici il vizio non l'hanno perso: dopo aver sintetizzato e spacciato metamfetamine per finta si dedicano adesso alla distillazione e commercializzazione di super alcolici, sia pure legali, per davvero. Sembra che qualcosa l'abbiano davvero imparato da Breaking Bad, che dite? Comunque, dopo la delusione, continueremo ad aspettare notizie del sequel, quello vero.