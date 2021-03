Break: il trailer dell'ultimo film con Rutger Hauer

News Cinema

Girato poche settimane prima della sua morte, il film indipendente Break è l'ultima interpretazione di Rutger Hauer sullo schermo.

Si è spento il 19 luglio del 2019 Rutger Hauer nella sua casa di Beetsterzwaag, in Olanda. Nonostante abbia recitato in un centinaio di film, è dura non citare Blade Runner quanto si parla di lui, tanto vale quindi farlo subito per ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che il suo replicante nel film di Ridley Scott resterà in eterno nella nostra memoria cinematografica. Il film indipendente britannico Break, invece, non sarà altrettanto memorabile, ma segna l'ultima apparizione sullo schermo dell'attore olandese. Hauer girò le sue scene poche settimane prima della morte, ma è importante segnalare che, per diversi motivi legati a problemi di produzione, non sono ancora stati completati due titoli in cui appare l'attore: Tonight at Noon e Emperor, girati rispettivamente nel 2005 e nel 2014.

Break, modificato in The Break negli Stati Uniti, racconta la storia di un ragazzo intrappolato in una spirale di circostanze negative che lo portano nel mondo della micro criminalità di Sheffield, vicino Manchester in Inghilterra. Il destino lo mette davanti alla possibilità di uscirne, perché l'unico posto in cui può dare il meglio di sé è al tavolo da biliardo per giocare a Snooker, una specialità molto diffusa in Gran Bretagna. Rutger Hauer interpreta un boss della malavita.

Break è stato il primo film a essere distribuito nei drive-in inglesi un anno fa, quando le sale erano chiuse da alcuni mesi e si tentava una strada alternativa per le uscite cinematografiche. Alcuni critici lo hanno definito il Rocky dello Snooker. Qui sotto il trailer di Break (The Break) rimontanto per il mercato americano.