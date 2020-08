Bradley Cooper star del nuovo film di Paul Thomas Anderson

News Cinema

Bradley Cooper è in trattative con Paul Thomas Anderson per interpretare il ruolo forse principale del nuovo film ancora senza titolo del regista che deve ancora entrare in lavorazione.

Paul Thomas Anderson ha trovato la star del suo nuovo film: Bradley Cooper. Dopo aver diretto talenti eccezionali come Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix e Daniel Day-Lewis, il regista di Magnolia e Il petroliere non poteva che ingaggiare un artista top. Cooper, inoltre, grazie alle sue svariate candidature all'Oscar, alle sue collaborazioni con grandissimi registi e al ruolo del crooner Jackson Maine di A Star is Born, è anche un super-divo del cinema, e ciò garantirà all'autore di Vizio di forma e The Master ancora più seguito, sempre che ne abbia bisogno, vista l'ottima reputazione di cui gode.

La notizia del casting di Cooper arriva da The Hollywood Reporter, che ci informa che l'attore è ancora in trattative con il regista. Bisogna vedere quale ruolo andrà a interpretare esattamente Bradley, magari non proprio il protagonista, visto che il film, ancora senza titolo, ruota intorno a un giovanissimo studente della San Fernando Valley che intraprende la carriera di attore. Potrebbe però esserci un altro personaggio altrettanto importante, magari un mentore del ragazzo, o una figura familiare. La vicenda si svolge negli anni '70 e l'ambientazione è la stessa di Boogey Nights e di diversi altri film di PTA. Se non ci fosse stato il Coronavirus, le riprese sarebbero cominciate in primavera o al più tardi in estate, ma la pandemia ha bloccato tutto e il regista spera di potersi mettere al lavoro in autunno, non appena lo stato della California gli darà l'ok.

Qualora Bradley Cooper dovesse dire di sì a Paul Thomas Anderson, aggiungerebbe un nuovo prestigioso impegno a una lunga lista di progetti, fra cui il biopic Bernstein (di cui sarà regista e protagonista) e Nightmare Alley di Guillermo del Toro. A questi si aggiunge il suo lavoro di doppiatore per Guardiani della Galassia 3, in cui è la voce di Rocket Raccoon. L'ultimo e bellissimo film di Paul Thomas Anderson è Il filo nascosto, con uno strepitoso Daniel Day-Lewis. Ecco dove vederlo in streaming.