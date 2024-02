Bradley Cooper: l'attore che gli ha cambiato la vita è Vince Vaughn, sul set di 2 single a nozze

News Cinema

Bradley Cooper ha confessato che ha modificato la sua percezione del lavoro dell'attore quando ha visto Vince Vaughn in 2 single a nozze, nel quale lui stesso recitava.

C'è un attore hollywoodiano che ha cambiato per sempre Bradley Cooper, ovviamente da un punto di vista squisitamente professionale. Non si tratta né di un mostro sacro come Robert De Niro o Al Pacino, né di un maestro della comicità come Robin Williams o John Belushi. No, il modello a cui il protagonista e regista di Maestro ha cercato di rifarsi è Vince Vaughn, in particolare la sua performance in 2 single a nozze, che secondo molti, noi compresi, è una delle migliori commedie matrimoniali di sempre.

Quando Bradley Cooper è rimasto folgorato da Vince Vaughn

Intervistato insieme ai quattro attori con cui condivide la candidatura allo Screen Actors Guild Award per il miglior attore non protagonista, Bradley Cooper ha dichiarato che la sua carriera ha conosciuto una fase di svolta sul set di 2 Single a nozze, film di David Dobkin nel quale Vince Vaughn duettava magnificamente con Owen Wilson, alternando allo slapstick battute spiritosissime ed esilaranti incidenti e colpi di scena. Anche Cooper faceva parte del cast e interpretava Sack Lodge, il tremendo boyfriend del personaggio di Rachel McAdams. Prima di allora Bradley era apparso in un episodio di Sex and the City, in The $treet e in un paio di film, ed era stato il protagonista della commedia Una ragazza per due. Ma torniamo alla folgorazione di cui è stato causa Vince Vaughn e all'istante in cui è avvenuta.

Fino a quel momento, la sola cosa che mi interessava era non sbagliare le mie scene. Esserci e fare del mio meglio (...) Sto guardando Vince Vaughn che rovina una scena, anzi la massacra e poi chiede di rifarla. Era la scena in cui la nonna gli spara, lei tira fuori la pistola e lui scappa. A un certo punto dice: "Voglio farne un'altra", e lo dice di fronte a tutti… davanti a una troupe numerosissima e in mezzo alle luci del set, ed è una situazione snervante (…) è stata la sua volontà di sbagliare. Guardare Vince Vaughn, questo ragazzone tutto d'un pezzo, buffissimo e molto sveglio, vedere questo essere umano, quest'uomo sbagliare e cercare di fare del suo meglio (per rimediare) ha fatto nascere dentro di me una grande ammirazione. A un certo punto ha cominciato a cantare una canzone nello stile di un jazzista. Era uno spettacolo meraviglioso, però la scena non funzionava, ma a nessuno importava, perché era bello essere tutti là a guardare questo artista abbandonarsi completamente alla sua esplorazione. È stato come se un diamante mi avesse attraversato il cervello, e ho pensato: “Ecco la chiave, e cioè la libertà di desiderare ardentemente di sbagliare. Quell’episodio mi ha cambiato per sempre. È stato quello è stato il momento preciso.

Come ben ricorderete, 2 single a nozze ha avuto un successo strepitoso, totalizzando un incasso di 288 milioni di dollari e diventando una delle commedie più apprezzate di sempre. 4 anni dopo usciva Una notte da leoni, che ha imposto Bradley Cooper all'attenzione generale. Il film ha avuto due sequel e, se Todd Phillips gli chiedesse di recitare in un numero 4, Bradley accetterebbe all'istante, dal momento che adora i suoi compagni di set dei primi 3 film, in particolare Ed Helms e Zach Galifianakis, oltre a tenere in grande considerazione il regista.