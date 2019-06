Bradley Cooper in trattative per Nightmare Alley, nuovo film di Guillermo Del Toro

Bradley Cooper ha iniziato le trattative con la Fox Searchlight per interpretare il ruolo principale in Nightmare Alley, nuova regia di Guillermo Del Toro. Lo stesso regista ha scritto la sceneggiatura insieme a Kim Morgan, adattandola dal romanzo di William Lindsey Gresham. Al centro della vicenda un truffatore che inizia a far coppia con una psicologa altrettanto poco raccomandabile. I due sfruttano la fragilità mentale dei pazienti della donna per i propri raggiri, finché la loro alleanza non si trasforma pian piano in un tremendo gioco al massacro. Mentale e fisico.

Dallo stesso romanzo nel 1947 Edmund Goulding trasse La fiera delle illusioni, classico con Joan Blondell e Tyrone Power nella parte del truffatore principale.

Se le trattative andranno in porto Cooper sostituirà ufficialmente Leonardo DiCaprio, il quale all’inizio era stato dato come sicuro protagonista. Sarà Nightmare Alley a regalare finalmente a Cooper l’Oscar come miglior attore? Fino a ora sono arrivate quattro nomination – Il lato positivo, American Hustle, American Sniper e A Star Is Born – ma nessuna statuetta. Tra i progetti futuri a cui parteciperà ci sono anche il film di guerra Atlantic Wall che sarà diretto da Gavin O'Connor e probabilmente anche il ritorno dietro la macchina da presa per un biopic dedicato al leggendario direttore d’orchestra e compositore Leonard Bernstein. Come noto Bradley Cooper ha esordito come regista grazie all’enorme successo di A Star Is Born, dove condivideva lo schermo con Lady Gaga.