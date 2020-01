Brad Pitt vince il Golden Globe e dice a Leonardo DiCaprio che in Titanic lui l'avrebbe salvato

News Cinema

Il discorso integrale dell'attore che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per C'era una volta... a Hollywood.

"Io avrei condiviso la zattera" dice Brad Pitt dal palco con in mano il suo Golden Globe ringraziando Leonardo DiCaprio. Con "zattera", Pitt intende quel pezzo gallegiante del Titanic su cui Kate Winslet alias Rose è salita e si è salvata, mentre Leo alias Jack no. Se non è amore questo, allora non sappiamo cosa possa essere. Brad Pitt ha ricevuto ieri sera il Golden Globe come miglior attore non protagonista per C'era una volta... a Hollywood, risultato essere il miglior film nella categoria musical o commedia che ha fruttato anche il premio per la migliore sceneggiatura a Quentin Tarantino (anche DiCaprio era tra i candidati come miglior attore protagonista, ma la statuetta è andata a Taron Egerton per Rocketman).

Leggiamo insieme il discorso di accettazione di Brad Pitt, eletto vincitore in un gruppo di cinque attori in cui gli altri candidati al premio erano Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci e Tom Hanks.

"Accipicchia... grazie, grazie davvero. Grazie all'eclettica e sempre disinvolta Associazione della Stampa Estera di Hollywood. Quando ero agli inizi questi nomi che sono stati appena citati... Pacino, Pesci, Hanks e il mio mentore de facto a distanza Sir Tony Hopkins, ovunque tu sia Tony, ti adoro, questi nomi erano per me degli dei. Sono onorato di ricevere questo premio. Avete tutto il mio rispetto, tutto il mio rispetto, sinceramente. Devo cominciare ringraziando lui, il capo in persona, mister Quentin Tarantino, l'uomo, il mito, la leggenda, per questa esperienza che non dimenticherò mai. Grazie fratello mio, apprezzo moltissimo. Voglio anche ringraziare il mio partner in crime LDC. Sapete, prima di The Revenant vedevo i suoi colleghi di set ricevere premi e ringraziarlo profusamente. Ora so perché, lui è un fuoriclasse, un gentleman... non sarei qui se non ci fossi stato tu, amico. Grazie. E comunque, io avrei condiviso la zattera. Mamma mia, ci sono così tanti nomi, così tante persone che vorrei ringraziare per questo film che hanno dato il meglio del loro meglio. Faccio un concentrato ringraziando i nostri produttori Shannon McIntosh e David Heyman, voglio dire grazie a Tom Rothman per le sue grandi palle avendo portato la macchina Sony in questo film. Ci sono persone che adoro che sono amici miei da decenni come Cynthia Pett, Jeanny Black, Bryan Lourd, Jon Liebman che non è qui. Poi voglio dire ciao ai miei, perché... hey! Sono tornati dalle loro parti negli Ozarks. Avrei voluto portare mia mamma, ma non ho potuto perché a qualunque donna mi sieda accanto, dicono che ci io ci stia insieme. Sarebbe stato un po' strano. Ok, grazie e hey, se avete la chance di essere gentili con qualcuno domani, prendetela. Penso che ne abbiamo bisogno."