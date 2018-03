Brad Pitt torna a lavorare con Quentin Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood

Brad Pitt affiancherà Leonardo DiCaprio nel nuovo film di Quentin Tarantino incentrato sull'orribile omicidio di Sharon Tate, allora moglie di Roman Polanski. Il titolo ufficiale del progetto Sony è Once Upon a Time in Hollywood, e come già annunciato uscirà il 9 agosto del 2019, cinquantennale esatto dal massacro. Pitt ha già lavorato con il cineasta al grande successo di Bastardi senza gloria, che negli Stati Uniti incassò abbondantemente sopra i cento milioni di dollari e si aggiudicò l'Oscar per il miglior attore non protagonista, andato a Christoph Waltz. Anche Leonardo DiCaprio è alla sua seconda collaborazione con Tarantino dopo un altro successo come Django Unchained (e un altro Oscar a Waltz, ma molto meno meritato del primo...). Ancora non sono noti i ruoli che le due star interpreteranno, anche se non pare improbabile che saranno proprio loro ad avere i principali.

Ambientato nel 1969. Once Upon a Time in Hollywood è incentrato su un attore televisivo che ha avuto successo con una serie e adesso cerca di sfondare anche al cinema. Il suo stuntman sta cercando di ottenere lo stesso tipo di riconoscimento. Il massacro di Sharon Tate e di altre quattro persone da parte di Charles Manson e della sua setta sanguinaria fungerà da sfondo alla storia principale.

Oltre a Once Upon a Time in Hollywood Brad Pitt ha in preparazione anche il sequel di World War Z, che dovrebbe esere diretto dall'amico e fido collaboratore David Fincher, e ha già terminato le riprese di Ad Astra, film di fantascienza che vede James Gray dietro la macchina da presa.