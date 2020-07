Brad Pitt sarà protagonista dell’action thriller Bullet Train

News Cinema

David Leitch dirigerà l’action thriller Bullet Train con Brad Pitt protagonista, tratto da un romanzo giapponese.

L’action thriller Bullet Train della Sony Pictures avrà come protagonista nientemeno che Brad Pitt, mentre la regia, oltre alla supervisione della sceneggiatura, sarà dell’esperto del genere David Leitch, come ha dimostrato in Hobbs & Shaw, spinoff della serie Fast & Furious. Fra i produttori anche Antoine Fuqua.

Il film è l’adattamento del romanzo giapponese di successo in patria Maria Beetle di Kotaro Isaka, inedito in Italia, che per l’occasione verrà tradotto anche in inglese il prossimo aprile 2021. La storia ruota intorno a un gruppo di killer e assassini che si trovano, con motivazioni diverse e conflittuali, in un treno diretto a Tokyo. Il progetto è stato definito come Speed (con Keanu Reeves in un bus) incontra Non Stop (con Liam Neeson in un aereo). Il ruolo di Pitt sarebbe quello di un killer americano dal nome Ladybug.

Ovviamente con la pandemia in corso non ci sono certezze in quanto a piani di lavorazione, per cui una data di inizio riprese di Bullet Train ancora è ignota, anche se la speranza è di procedere spediti e battere il primo ciak in autunno.

Pitt ha scelto con attenzione il suo nuovo progetto dopo la vittoria, finalmente, dell’Oscar per C’era una volta… a Hollywood. Dopo il rinvio al 2021 di Babylon, in cui reciterà per Damien Chazelle al fianco di Emma Stone, Brad Pitt ha visto la possibilità di un altro ruolo prima, optando per Bullet Train.