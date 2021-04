Brad Pitt e Sandra Bullock, il loro scambio di favori cinematografico

News Cinema

Per una Sandra Bullock cammeo in un film di Brad Pitt, un Brad Pitt fa capolino in un film di Sandra Bullock: scambi di favori tra star, per il divertimento dei fan.

Due star come Brad Pitt e Sandra Bullock possono scambiarsi favori, sotto forma di ruoli cammeo che impreziosiscono i rispettivi lungometraggi: Brad Pitt è tra i protagonisti dell'action Bullet Train, nel cui cast in una piccola parte c'è Sandra Bullock. L'attrice a sua volta inizierà le riprese della commedia romantica d'azione Lost City of D in estate, in compagnia di Channing Tatum, e Pitt sarà in squadra per un cammeo, veniamo ora a sapere. Innegabilmente giocarsi i loro visi in un trailer può aumentare l'hype che circonda un progetto, e i due sembrano saperlo, anche se a questo punto ci piacerebbe vedere interagire sul serio per un intero film Brad Pitt e Sandra Bullock. Lo scambio di favori potrebbe anticipare un progetto del genere?

Anche Lady Gaga al fianco di Brad Pitt in Bullet Train Leggi anche

Ricordiamo che Bullet Train racconta di cinque assassini che si ritrovano tutti sullo stesso treno ad alta velocità, scoprendo che i loro cinque contratti hanno punti in comune (nel cast anche Aaron Taylor-Johnson e Zazie Beetz, dirige David Leitch).

In Lost City of D invece una scrittrice di romanzi rosa scopre che la città immaginaria dei suoi libri potrebbe esistere davvero, e parte alla sua ricerca accompagnata da un attore (Tatum). Sì, porta decisamente echi di Alla ricerca della pietra verde. Dirigono Aaron & Adam Nee. Leggi anche Channing Tatum e Sandra Bullock in una commedia romantica d'azione