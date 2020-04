Brad Pitt è l'inviato del meteo nel TG di buone notizie di John Krasinski

News Cinema

Nel notiziario di buone notizie che l'attore e regista John Krasinski sta conducendo da casa sua, all'improvviso è apparso Brad Pitt.

Forse siete al corrente dei video che sta realizzando in queste settimane John Krasinski (che conoscete per averlo visto in A Quiet Place, di cui è anche regista, oppure nella serie Amazon su Jack Ryan o ancora nella versione americana di The Office). Krasinski è chiuso in casa con la moglie Emily Blunt e le loro due figlie di 6 e 4 anni, seguendo ovviamente una delle regole per l'emergenza sanitaria del Coronavirus negli Stati Uniti. La reclusione domestica non ha impedito all'attore di trovare un'attività in cui canalizzare il suo humour e aiutando ad alleggerire la tensione generale del momento. Krasinski si è inventato l'SGN (acronimo di Some Good News), una sorta di notiziario di buone notizie in cui riporta tutto ciò che accade di positivo in questo periodo, dalle raccolti fondi per i più bisognosi ai progressi nel contenimento del virus, dai video dei social che mostrano la resilienza delle persone agli elogi nei confronti chi continua lavorare come medici, infermieri, personale dei supermercati, poliziotti, vigili del fuoco, addetti ai servizi municipali e corrieri.

Nell'ultima edizione dell'SGN che corrisponde all'episodio numero 4 (il terzo è stato visto da 5 milioni di persone, il secondo da 11 milioni e il primo da 16 milioni), Krasinski ha mostrato, tra le tante cose, il video di un paese della Basilicata con il brindisi tra i balconi, un messaggio inviatogli nientemeno che dagli astronauti della Stazione Spaziale Insternazionale e un intervento di Brad Pitt. Dura pochi secondi, per carità, ma oltre ad essere sempre cool, Pitt è anche divertente nel fare l'esperto del meteo che dice due battute in croce, peraltro inverosimili. Pitt si affaccia dalla portafinestra del balcone, guarda in alto e dice "It looks... pretty good. Yeah" ("Sembra... abbastanza buono. Sì"), parlando del tempo metereologico che con quel cielo plumbeo può sembra tutto tranne che buono. Qui sotto potete vedere l'episodio n 4 dell'SGN con l'intervento di Brad Pitt a 6'50''.