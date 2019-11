Brad Pitt e Emma Stone nella Hollywood degli anni Venti per Babylon di Damien Chazelle

News Cinema

Gli attori sarebbero in trattative per il film che verrà prodotto dalla Paramount.

Torniamo a parlare del talentuoso Damien Chazelle, che dopo il parziale insuccesso di First Man sta per tornare al cinema con un argomento che gli sta molto a cuore, la cosiddetta età d'oro di Hollywood, che affronterà nel suo nuovo film, Babylon. Si è appena saputo che il progetto entrerà in produzione alla gloriosa Paramount e che in trattative per i due ruoli principali ci sono Brad Pitt ed Emma Stone, che tornerebbe a lavorare col regista che le ha fatto vincere l'Oscar con La La Land.

La storia di Babylon è ambientata sulla fine degli anni Venti, proprio nel periodo di passaggio dal muto al sonoro. Emma Stone interpreterebbe Clara Bow, la celebre attrice sex symbol e star del box office, spregiudicata e moderna, conosciuta come la prima "It Girl", mentre Brad Pitt sarebbe un personaggio immaginario, un divo del muto che non riesce a fare il passaggio al cinema parlato, ispirato a John Gilbert, storico compagno di Greta Garbo.

Chazelle ha proposto la sceneggiatura a diversi Studio prima di ottenere l'interesse di una major. Sembra infatti che la mole del copione - si parla di 180 fittissime pagine - abbia spaventato molti, così come l'investimento necessario che va dagli 80 ai 100 milioni di dollari, trattandosi di un film d'epoca e con la necessità di ricostruire un mondo. Fonti dicono che il regista abbia tagliato di oltre 30 pagine la sceneggiatura, riducendo di conseguenza il budget. La Paramount ha fissato per l'uscita di Babylon la data del 25 dicembre 2021, in cinema selezionati, prima di espanderla il 7 gennaio 2022, per farlo concorrere alla stagione dei premi.