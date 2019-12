Brad Pitt considera Troy il punto più basso della sua carriera: "Dopo mi sono detto, ora solo storie di qualità"

News Cinema

Uscito nel 2004, il film di Wolfgang Petersen non è propriamente un esempio di accuratezza storica.

Ah, quella cruciale importanza di sbagliare! Fare errori significa dare a se stessi la preziosa occasione di decidere consapevolmente di essere diversi, di prendere altre strade. A patto che si abbia una maturazione sufficiente per riconoscerli, quegli errori. Non sappiamo quante esperienze abbiano segnato la vita professionale di Brad Pitt (quella privata non ci deve riguardare), ma ora sappiamo che il film del 2004 Troy gli ha permesso di capire dove voleva veramente andare. In una intervista al New York Times, l'attore spiega che era contrattualmente obbligato a fare un film con Warner Bros e, essendo uscito da un progetto, il successivo disponibile per lui era questo. "Farlo non è stato doloroso, ma mi sono reso conto che il modo in cui la storia veniva raccontata non era come la volevo io" racconta Pitt, "e qui anche io ho fatto i miei errori".