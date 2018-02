Boyd Holbrook e la 20th Century Fox lavoreranno ancora insieme per realizzare The Thirst

Dopo l'enorme successo di pubblico e critica (meritatissimo) di Logan e il prossimo reboot The Predator, il sempre più lanciato Boyd Holbrook e la 20th Century Fox torneranno a collaborare per un terzo progetto originale intitolato The Thirst. L'attore scriverà, produrrà come esecutivo e ovviamente interpreterà il thriller d'azione ambientato nel futuro, in un mondo in cui l'acqua è diventata un bene che scarseggia ed è quindi detenuto da pochi.

A quanto pare l'idea di The Thirst si è iniziata a sviluppare proprio durante la lavorazione di The Predator, che come noto è stato diretto da Shane Black. Per Holbrook sarà il primo progetto importante che lo coinvolgerà anche in veste di sceneggiatore.

Lanciato dalla serie TV Netflix Narcos, il trentaseienne interprete originario del Kentucky ha partecipato in ruoli secondari anche a L'amore bugiardo - Gone Girl e Run All Night - Una notte per sopravvivere. In the Predator lo vedremo recitare insieme a Olivia Munn, Jacob Tremblay, Thomas Jane e Sterling K. Brown.