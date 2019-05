Boy George: dopo Freddie ed Elton, un film anche per il cantante dei Culture Club

Bohemian Rhapsody è stato un grande successo commerciale in tutto il mondo. Rocketman, uscito oggi nei cinema italiani, si prepara ad esserlo. Come si dice in questi casi, non c'è due senza tre. Dopo Freddie Mercury ed Elton John, un'altra icona della musica inglese e internazionale (magari un po' meno icona dei primi due, ma comunque uno dei simboli della musica pop degli anni 80), avrà il suo bel biopic. Secondo quanto riferisce il sito Deadline, la MGM avrebbe incaricato Sacha Gervasi di scrivere e dirigere un film dedicato a Boy George leader e cantante dei Culture Club, tra i gruppi più popolari negli anni 80.

Gervasi, specialista nei biopic avendo diretto il film Hitchcock del 2012 con Anthony Hopkins nei panni del maestro del brivido e il più recente My Dinner with Hervé, storia dell'attore Hervé Villechaize interpretato da Peter Dinklage, non è nuovo al mondo della musica. Nel 2008 ha esordito alla regia con l'apprezzatissimo documentario Anvil: The Story of Anvil, storia del gruppo musicale heavy metal canadese fondato nel 1978.

"Non c'è un regista più adatto di Sacha Gervasi per raccontare la storia di Boy George con l'irriverenza e l'emotività che merita" ha dichiarato Jonathan Glickman, capo della MGM "Non vediamo l'ora di lavorare con lui per portare agli spettatori di tutto il mondo questa storia straordinariamente onesta ed estremamente divertente".

Al momento il film non è entrato nemmeno nella sua fase preparatoria. Toccherà dunque aspettare un po' per conoscere l'attore che indosserà gli stravaganti e colorati panni del cantante inglese, e la data di uscita del film.