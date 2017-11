Boxoffice USA: Coco primo nel weekend del Ringraziamento, Wonder ottiene ancora ottimi risultati

Con 71,2 milioni di dollari incassati nei cinque giorni del "lungo" weekend del Ringraziamento Coco si è piazzato al primo posto della classifica degli incassi al boxoffice americano. Si tratta del quarto miglior risultato di sempre riguardo i giorni del Thanksgiving. In questa classifica ristretta dieci dei primi undici film appartengono alla Disney. Coco ha guadagnato altri 82,2 milioni in giro per il mondo arrivando a un totale di 153,4.

Al secondo posto posto della classifica si è piazzato Justice League che con altri 59,6 milioni adesso ha un bottino interno di 171,5. Nel mondo invece il film della DC/Warner diretto da Zack Snyder è arrivato a quota 481,3: cifre che probabilmente non accontentano pienamente la casa di produzione ma che non possono neppure essere considerate quelle di un fiasco totale.

Terzo si è classificato ancora una volta Wonder, arrivato negli stati Uniti a 69,4 milioni grazie ai 32 guadagnati negli ultimi cinque giorni. Un risultato notevolissimo per il film prodotto dalla Lionsgate che alcuni iniziato a vedere come potenziale sorpresa per le prossime candidature ai premi importanti.

Tra le posizione più basse del boxoffice made in USA bisogna segnalare Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh, che solo in terra statunitense è già arrivato a 74,2 milioni di dollari, coprendo quindi già con questo solo mercato i 55 spesi per la produzione. Un risultato più che discreto per l'adattamento dal classico di Agatha Christie. Non c'è da stupirsi che Branagh sia già stato confermato dalla Fox al timone del prossimo Assassinio sul Nilo.