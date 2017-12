Boxoffice USA: Coco, Justice League e Wonder rimangono in testa alla classifica

In attesa della grande battaglia degli incassi di Natale il primo weekend di dicembre per quanto riguarda gli incassi si segnala soltanto per le uscite "tecniche" dei film che verosimilmente saranno tra i protagonisti ai Golden Globe e poi agli Oscar.

I primi sei posti della classifica sono infatti gli stessi della scorsa settimana, con Coco che rimane in testa grazie ai 26 milioni guadagnati, cifra che lo porta a un totale di 108. Secondo rimane Justice League con 16,5, un bottino che non gli permette ancora di arrivare nemmeno a 200 nel suolo americano. Mancano infatti ancora poco meno di tre milioni. Il film di Zack Snyder si conferma come l'incasso più magro del nuovo universo cinematografico della DC/Warner. Il blockbuster a livello internazionale è lontano dai 600 milioni di dollari d'incasso. Al contrario Wonder, terzo con 12,5 milioni per un totale di 88, conferma di essere uno dei successi più sorprendenti dell'anno. Il dramma familiare con Julia Roberts e Jacob Tremblay potrebbe dire la sua nelle prossime settimane riguardo qualche possibile candidatura eccellente.

Tornando invece ai film che sono usciti in poche sale in questa o nelle settimane appena precedenti, molti sono stati i riscontri positivi per quanto riguarda le medie per sala. Prima di tutto Lady Bird di Greta Gerwig: arrivato nei cinema cinque weekend orsono, ha già raggiunto 17 milioni di dollari d'incasso, cifra ragguardevole considerando il numero contenuto di sale che lo hanno proiettato. Benone sta andando anche Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che è arrivato a 13 milioni. Le tre uscite "tecniche" di questo weekend hanno poi registrato medie per sala a dir poco soddisfacenti: 28.000 dollari per La ruota delle meraviglie di Woody Allen, 64.000 per The Disaster Artist di e con James Franco, addirittura 83.000 per The Shape of Water di Guillermo del Toro, trionfatore allo scorso Festival di Venezia. Da segnalare anche gli ottimi 27.000 dollari per sala di L'ora più buia, dramma bellico con Gary Oldman nei panni di Winston Churchill che potrebbe avere già in tasca l'Oscar come miglior attore protagonista...