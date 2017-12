Boxoffice USA: Coco, Justice League e Wonder ancora sul podio degli incassi

L'ultimo weekend interlocutorio al boxoffice americano prima della grande battaglia degli incassi di Natale ha confermato i tre film che si sono piazzati sul podio nei precedenti due fine settimana, e nello stesso identico ordine? Era mai successo prima? Controlleremo...

Primo posto ancora una volta per Coco, che guadagna altri 18 milioni di dollari e arriva a un totale di 135. Un bottino non all'altezza forse dei film della Pixar più redditizi, ma senz'altro soddisfacente per un prodotto più "complesso" da gestire a livello di marketing, vista l'ambientazione e le tematiche affrontate. A livello internazionale Coco ha quasi raggiungo i 400 milioni di incasso.

Chi ha finalmente toccato quota 600 milioni in tutto il mondo è stato Justice League, che in America è rimasto sulla piazza d'onore guadagnando altri nove milioni per un totale sul territorio di 212. Certo, sembra incredibile che un film che arrivi a queste cifre possa comunque essere considerato un insuccesso: ma spendere meno per questi cinecomic proprio no?

Terzo posto per la conferma di Wonder, una delle sorprese più liete dell'anno: altri otto milioni e quota 100 toccata proprio in questi giorni. Ottimo risultato per Julia Roberts, Owen Wilson e gli altri membri del cast.

Al quarto posto nel weekend è arrivato The Disaster Artist con poco più di 6 milioni, per un totale ora di 8. Tra gli altri flm più "piccoli" hanno consolidato la loro più che buona tenuta sia Lady Bird che Tre manifesti a Ebbing, Missouri, rispettivamente capaci di arrivare a quota 22 e 18. La pubblicità che arriverà da più che probabili nomination a Golden Globe e Oscar potrebbe far lievitare tale bottino per entrambi. L'esordio della settimana è stato I, Tonya (altro titolo "caldo" per la corsa alle candidature), che uscito in sole 4 sale negli Stati Uniti ha fatto registrare una media per schermo di ben 64.000 dollari. Davvero non male...