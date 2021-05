News Cinema

Boxoffice italiano, Nomadland sempre in vetta, affiorano Tom & Jerry e Wonder Woman 1984

Domenico Misciagna di 17 maggio 2021

Il vincitore dell'Oscar Nomadland è ancora in testa al botteghino italiano del weekend, sempre seguito da Rifkin's Festival di Woody Allen: in generale il numero di spettatori nell'ultimo fine settimana è aumentato, con un recupero di due film Warner Bros in precedenza arrivati in streaming.