Boxoffice: il supereroe formica di Ant-Man and the Wasp batte il megalodonte di Shark - Il primo squalo

Può un supereroe grande quanto una formica sconfiggere un mastodontico squalo inferocito? Nella realtà no, ma al botteghino cinematografico estivo certo che sì! E’ è successo all'indomani di Ferragosto, con Ant-Man and the Wasp che ha scalzato dal podio l'action-horror con Jason Statham Shark - Il primo squalo. Uscito ufficialmente il 14 agosto, il sequel di Ant-Man che porta la firma di Peyton Reed, e che è il ventesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, balza dal terzo al primo posto, aggiudicandosi la bellezza di 1.171.000 Euro e arrivando a un totale di 2.300.000 Euro. Perchè stupirsi? Il genere cinecomic non passa mai di moda e i duetti fra Paul Rudd ed Evangeline Lilly sono irresistibili.

In seconda posizione, lo squalo preistorico lungo 23 metri diventato protagonista prima di un romanzo del '97 e adesso del nuovo film di John Turtletaub "si mangia" 778.000 Euro: non è un risultato eccelso, ma con L'Italia intera in vacanza... ci possiamo accontentare. Il guadagno complessivo di Shark - Il primo squalo, discreto prodotto per famiglie con il giusto numero di scene spettacolari, è di 3.350.000 Euro.

Fanno un salto all'indietro, aggrappandosi al gradino più basso del podio, le ladruncole di Ocean's 8, che alla collana Cartier rubata durante Met Gala aggiungono, dopo questa settimana, un bottino di soli 219.000 Euro. Il totale cambia quindi di poco, nonostante lo charme di Sandra Bullock e Cate Blanchett, raggiungendo i 2.900.000 Euro.

La sorpresa della settimana, e della classifica degli incassi italiani, è l'avanzamento di Darkest Minds, che dal dodicesimo posto arriva al quarto. La ragione del salto sta nella risposta entusiastica del pubblico più giovane, che sembra aver gradito questa storia di adolescenti mutanti alle prese con un mondo ostile che li ha rinchiusi in "campi di riabilitazione". Il film di fantascienza young adult che vede protagonista la graziosa Amandla Stenberg incassa 154.000 Euro. Il totale, invece, equivale a 272.000 Euro.

Segue una colorata, folle, intelligente e divertente new entry che in USA sta riscuotendo un ottimo successo e che al momento è addirittura in vetta al boxoffice. Parliamo di Crazy & Rich, prima rom com con protagonisti asiatici prodotta da uno studio hollywoodiano dopo 25 anni. Versione contemporanea di Cenerentola ambientata a Singapore, porta al cinema un noto best-seller e guadagna in cinque giorni, 107.000 Euro, per un totale di 138.000 Euro.