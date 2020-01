Box office: Hammamet e Piccole Donne alle calcagna di Tolo Tolo

News Cinema

Guadagnano terreno i due film che seguono in classifica il film plurimilionario di Checco Zalone. Vediamo anche come sono andate le due new entry, Richard Jewell e il candidato a 6 premi Oscar, JoJo Rabbit.

Il giovedì, nella stragrande maggioranza dei casi, escono i nuovi film, ed è interessante vedere se questo influisce sulla classifica. A quanto pare ieri non molto, almeno ai piani alti della top. Tolo Tolo, con gli oltre 192.000 euro incassati ieri, supera quota 42 milioni, ma al secondo e terzo posto i suoi diretti inseguitori accorciano ulteriormente le distanze: Hammamet, secondo, è un film che evidentemente tocca un nervo ancora vivo nel nostro paese, oltre alla curiosità del pubblico di vedere la mimetica performance di Pierfrancesco Favino nel ruolo di Bettino Craxi. Ieri lo hanno visto 24.875 persone, per un incasso di 149.800 euro. Rispetto a Tolo Tolo la differenza di 42.000 euro non è più così abissale. È di 2 milioni e 965.000 euro il totale finora per il film di Gianni Amelio.

In terza posizione resistono le sorelle March, nella versione di Greta Gerwig, riveduta e corretta per i tempi moderni, del classico Piccole Donne, che ieri aggiungono 142.000 euro, avvicinandosi anch'esse alla vetta, per un totale finora di 2 milioni e 327.000 euro, che potrebbe ricevere un'ulteriore spinta dalle 6 nomination agli Oscar ottenute dal film.

Al quarto e al quinto posto le due new entry di questa settimana spodestano dai primi cinque posti l'apprezzatissimo e toccante 18 regali (sesto, con 2. 219.000 euro finora). Nella posizione più alta si piazza Richard Jewell, del quasi novantenne Clint Eastwood, che incassa un po' più di 80.000 euro, mentre in quinta posizione entra l'intelligente satira anti-odio di Taika Waititi, Jojo Rabbit, fresca di 6 nomination agli Oscar, con quasi 55.000 euro (che speriamo aumentino).

Vedremo come andrà questo weekend, in cui - se le previsioni meteo si riveleranno azzeccate - la pioggia potrebbe portare più spettatori al cinema.

