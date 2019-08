Box Office di Ferragosto: Fast & Furious - Hobbs & Shaw primeggia davanti agli alligatori di Crawl

News Cinema

Fisiologico calo di spettatori nel soleggiato weekend di vacanza.

Nel soleggiato weekend di Ferragosto qualche irriducibile spettatore ha comunque trovato pane per i suoi denti nelle sale cinematografiche. Alla seconda settimana di programmazione, lo spin-off Fast & Furious - Hobbs and Shaw tiene salda la prima posizione con 908 mila euro di incasso per un totale in Italia di 4 milioni e 173 mila euro. L'action movie con Dwayne Johnson e Jason Statham ha accumulato fino ad oggi 133 milioni di dollari nel mercato statunitense ai quali si sommano i 303 milioni di dollari incassati nel resto del mondo.





307 mila euro è il risultato della performance del nuovo arrivato Crawl - Intrappolati che esordisce al secondo posto. Questo perfetto intrattenimento estivo con brividi diretto da Alexandra Aja ha una media per sala di 922 euro (per 334 schermi che lo proiettavano), alla fine non così distante dai 1295 euro di Hobbs & Shaw (702 schermi).

Mantiene la terza posizione Spider-Man: Far from Home arrivato alla sesta settimana di programmazione. Il film con Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson raccoglie altri 167 mila euro portando il totale a 11 milioni e 460 mila euro.

È stabile al quarto posto anche Men in Black: International che si ferma poco sotto il ragno, incassando 166 mila euro, per un totale di 2 milioni e mezzo.

Infine in quinta posizione c'è un'altra new entry, l'horror diretto da Roberto De Feo intitolato The Nest (Il Nido), visto pochi giorni fa in anteprima al Festival di Locarno che ha incassato in quattro giorni 146 mila euro.

È vero che è Ferragosto, il tempo è bello, siamo in Italia... ma in settimana, il 21 agosto, esce Il Re Leone che non arriva certo per ruggire sottovoce.



