Box Office cinema: storico sorpasso della Cina sugli Stati Uniti nel 2020

Mentre il botteghino americano è in crisi, la Cina è tornata ad accogliere milioni di spettatori al cinema, tanto che in queste ore si è verificato uno storico sorpasso al box office 2020.

La Cina si è ripresa, da settimane, dalla pandemia. Lo dimostrano anche i cinema pieni di pubblico, con alcuni film locali capaci di incassi notevoli, mentre nel resto del mondo, specie negli Stati Uniti, il mercato è a picco. A questo punto possiamo ufficialmente dirlo, per il 2020 la Cina è il principale box office mondiale, ha superato proprio gli Stati Uniti.

Con questo fine settimana la vendita dei biglietti nel colosso asiatico ha portato in cassa la cifra di 1,988 miliardi di dollari, sorpassando l’America che è ferma a 1,937. Una differenza che, secondo gli analisti, non potrà che aumentare nel corso degli ultimi mesi dell’anno. Un sorpasso che per molti era inevitabile, ma che è stato sicuramente anticipato dalla pandemia e dalla differente capacità di risposta dei due colossi. Un risultato storico, se pensiamo che la terra dei grandi studios californiani è da sempre il cuore pulsante del cinema visto in sala, non solo prodotto.

In Cina le sale stanno operando al 75% della loro capacità abituale, con un pubblico motivato che non sembra preoccupato, ma è tornato in massa in sala da tempo. Nel corso della settimana di festività per la Giornata nazionale della Repubblica popolare cinese, dall’1 all’8 ottobre scorsi, sono stati venduti biglietti per 586 milioni di dollari. Il successo locale My People, My Homeland ha incassato 360 milioni in 18 giorni, mentre il miglior incasso dell’anno, in tutto il mondo, è l’epica sulla Seconda guerra mondiale cinese The Eight Hundred, che ha raggiunto e superato i 460 milioni; per ora.

Come noto, la situazione nel mercato nord americano è segnata dal rinvio di tutti i blockbuster più attesi e da risultati molto modesti. Basti pensare che il primo posto del fine settimana appena concluso l’ha portato a casa Honest Thief, action con Liam Neeson da 3,7 milioni di dollari nel week-end di apertura.